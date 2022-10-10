Marca: Роналду, вероятнее всего, покинет «Манчестер Юнайтед» зимой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно, вероятнее всего, покинет клуб. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, ещё летом португальским форвардом интересовались множество клубов, однако в итоге он остался в английском клубе. Владелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм связывался со спортсменом, чтобы тот перешёл в клуб МЛС в 2023 году. Одной из возможных причин перехода является скорое завершение карьеры Гонсало Игуаина, который по окончании сезона уйдёт из профессионального спорта.

Роналду в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» отметился забитым мячом, который стал победным.

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