Владельцы «ПСЖ» приобрели долю в португальской «Браге»

Qatar Sports Investments, компания, владеющая французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен», приобрела миноритарную долю в португальском клубе «Брага».
На официальном сайте португальского клуба вышло соответствующее заявление: «Клуб с энтузиазмом встречает приход Qatar Sports Investments, структуры акционеров, имеющей определённые способности и опыт на международном уровне, продемонстрированные в самых разных областях. Этот шаг должен способствовать росту бренда клуба и его глобальной популяризации».
Также отмечено, что приход нового инвестора не приведёт к изменениям в руководстве «Браги», а совету директоров гарантируется полная независимость в принятии решений.
«Брага» занимает девятое место в текущем сезоне чемпионата Португалии.
Обзор матча Испания — Португалия в Лиге Наций
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