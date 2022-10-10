Владельцы «ПСЖ» приобрели долю в португальской «Браге»

Qatar Sports Investments, компания, владеющая французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен», приобрела миноритарную долю в португальском клубе «Брага».

На официальном сайте португальского клуба вышло соответствующее заявление: «Клуб с энтузиазмом встречает приход Qatar Sports Investments, структуры акционеров, имеющей определённые способности и опыт на международном уровне, продемонстрированные в самых разных областях. Этот шаг должен способствовать росту бренда клуба и его глобальной популяризации».

Также отмечено, что приход нового инвестора не приведёт к изменениям в руководстве «Браги», а совету директоров гарантируется полная независимость в принятии решений.

«Брага» занимает девятое место в текущем сезоне чемпионата Португалии.

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