Илья Кутепов: хорошо, что «Спартак» сейчас на ходу. Значит, могут
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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», высказался о выступлении красно-белых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. В матче 12-го тура чемпионата с «Пари Нижним Новгородом» игрок травмировался. Сроки восстановления пока неизвестны.
«Хорошо, что «Спартак» сейчас на ходу. Значит, могут», — сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
После 12 туров в Российской Премьер-Лиге лидирует «Зенит» с 30 очками. Ростовчане занимают второе место с 25 очками. На третьей строчке турнирной таблицы располагается московский «Спартак». На четвёртой позиции — ЦСКА с 24 очками. Сине-бело-голубые — действующие чемпионы страны. Клуб из Санкт-Петербурга выигрывает турнир четыре года подряд.
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