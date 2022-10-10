В «Локомотиве» прокомментировали эвакуацию работников «РЖД Арены» после звонка с угрозами

В пресс-службе московского «Локомотива» отреагировали на информацию об эвакуации работников «РЖД Арены» после звонка с угрозами.

«Да, действительно была эвакуация работников после анонимного звонка. Кинологи осуществили проверку стадиона, не нашли ничего подозрительного, поэтому сотрудники вернулись на свои места и продолжают работу», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович в пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что стадион «Локомотива» эвакуировали после анонимного звонка с угрозами. Инцидент произошёл утром в понедельник. Всех работников стадиона срочно эвакуировали сотрудники правоохранительных органов. Ведётся проверка.

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