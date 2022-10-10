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Агент Тюкавина: пусть Йоканович выставляет Костю на трансфер, если не видит в составе

Агент Тюкавина: пусть Йоканович выставляет Костю на трансфер, если не видит в составе
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Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался на тему игрового времени футболиста и его возможного ухода из московской команды.

«Если честно, уже надоело говорить об игровом времени Кости. Сколько тренер даёт, столько он и играет. Но всему есть какой-то предел — если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер. Сами мы, безусловно, ни о чём просить не будем — у нас есть контрактные обязательства, мы их выполняем.

У меня нет никаких сомнений в том, что я найду Тюкавину команду, клуб заработает хорошие деньги. Если «Динамо» не нужен этот игрок и такой вариант выгоден для всех, его нужно осуществлять», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний Тюкавин в 14 матчах во всех турнирах забил три мяча и отдал результативную передачу.

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