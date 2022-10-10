Юран ответил на вопрос, может ли «Спартак» навязать «Зениту» борьбу за чемпионство в РПЛ

Российский футбольный тренер Сергей Юран поделился мнением о конкурентоспособности Российской Премьер-Лиги.

«Спартаку» будет сложно навязать борьбу «Зениту» за чемпионство, если оценивать их игру в первом тайме матча с «Крыльями Советов». Забей Самара два своих момента, один из которых стопроцентный, не очень понятно, как всё могло бы закончиться. Во втором тайме самарцы физически чуть подсели.



Шансы составить конкуренцию есть, но чуть понятнее станет после дерби с ЦСКА. По матчам с «Оренбургом» и «Факелом» нельзя однозначно рассуждать. Взять даже победу над «Зенитом» — это Кубок, а чемпионат есть чемпионат», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

После 12 туров в Российской Премьер-Лиге лидирует «Зенит» с 30 очками. Ростовчане занимают второе место с 25 очками. На третьей строчке турнирной таблицы располагается московский «Спартак». На четвёртой позиции — ЦСКА с 24 очками. Сине-бело-голубые — действующие чемпионы страны. Клуб из Санкт-Петербурга выигрывает турнир четыре года подряд.