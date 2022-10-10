Дудек: Месси — провокатор, Рауль — высокомерный, Криштиану — эгоцентрист

Бывший польский голкипер Ежи Дудек, выступавший за мадридский «Реал» и «Ливерпуль», рассказал о некоторых товарищах по команде и соперниках, с которыми пересекался в течение карьеры. В частности, Дудек упоминает бывшего нападающего «Реала» и сборной Испании Рауля Гонсалеса, нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси и форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Месси любил провоцировать, как и вся «Барселона» и Пеп Гвардиола. Они всегда готовы были вас задеть, и часто им это удавалось. Я видел и слышал, как Месси говорил настолько грубые вещи Пепе и Рамосу, что невозможно даже представить, что они могут исходить из уст человека, который кажется таким спокойным и дружелюбным.
Рауль был очень высокомерным, но в целом он был нормальным парнем. Криштиану Роналду, с другой стороны, очень эгоцентричен, но очень хочет побеждать. Я уверен, что он предпочёл бы победу 1:0 с его голом, чем 5:0 без его забитого гола. Кроме того, он абсолютно нормальный парень, но я понимаю, что со стороны его можно воспринимать по-другому», — приводит слова Дудека Il Posticipo со ссылкой на книгу экс-футболиста.
«Барселона» — «Сельта». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 8-й тур
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