Роман Ежов рассказал, что не получилось у «Крыльев Советов» в матче со «Спартаком»

Защитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал разгромное поражение в игре 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Самарцы уступили красно-белым со счётом 5:2.

«Игра вроде бы получалась, даже шла на встречных курсах. Не получилось сыграть надёжнее в обороне: пять пропущенных мячей — очень много. Нельзя столько голов пропускать. Видимо, нужно забивать пять, чтобы побеждать (смеётся).



Замена? Буду надеяться, что всё обойдётся. Почувствовал небольшой спазм. Понял, что если буду дальше играть, то будет только хуже. Да и команде особо ничем не смогу помочь», — сказала Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).