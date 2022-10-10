Бускетс вышел на второе место по количеству побед в Ла Лиге

Полузащитник испанской «Барселоны» Серхио Бускетс вышел на второе место в списке игроков, одержавших наибольшее количество побед в Ла Лиге, сообщает Mundo Deportivo.

Капитан сине-гранатовых принял участие в 334-м победном матче в карьере в Ла Лиге после встречи с «Сельтой». По этому показателю он занимает второе место вместе с бывшими игроками мадридского «Реала» Серхио Рамосом и Икером Касильясом. Действующим рекордсменом является бывший одноклубник Бускетса — нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. На счету аргентинца 383 победы в испанской Примере.

Примечательно, что все 10 лучших игроков по этому показателю представляют два клуба: «Реал» и «Барселону», а восемь из них, за исключением Мануэля Санчиса и Андони Субисарреты, выступали за команды в XXI веке.

Помимо Бускетса, единственным действующим игроком Ла Лиги из десятки лучших является нападающий «Реала» Карим Бензема. На его счету 298 побед.

«Барселона» — «Сельта». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 8-й тур

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