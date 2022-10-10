Экс-футболист «Рубина» Мухаметшин приговорён к 1,5 годам колонии за создание казино

Бывший футболист казанского «Рубина» и тульского «Арсенала» Руслан Мухаметшин на сегодняшнем заседании Ленинского районного суда города Саранска был приговорён к 1,5 годам колонии за организацию подпольных казино. Об этом сообщает Столица С. Также Мухаметшин оштрафован на 800 тысяч рублей. Бывший игрок был взят под стражу в зале суда сразу после оглашения вердикта.

Как установило следствие, Мухаметшин вместе со своими подельниками с 2017 по 2020 год арендовали нежилые помещения в Саранске и Ковылкине, где проводили азартные игры. Каждый сообщник получил свою роль, но при этом соблюдалась конспирация. Свои заведения они называли «чайхана» или «большевичка», а для маскировки подпольного казино использовали оформление точек приёма легальных букмекеров.