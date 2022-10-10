Полузащитник «Урала» Егорычев успешно прооперирован в Сербии

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев был успешно прооперирован в Сербии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Хавбека оперировали из-за проблем с паховой грыжей. Через 10 дней футболист вернётся в Екатеринбурге, где продолжит восстановление. Возвращение к тренировкам в общей группе планируется через три недели. На данный момент екатеринбуржцы занимают 12-е место в Российской Премьер-Лиге.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 900 тыс. В текущем сезоне чемпионата игрок провёл 7 матчей. Он не отметился результативными действиями, однако получил 3 жёлтые карточки и один раз был удалён с поля.

После 12 туров в Российской Премьер-Лиге лидирует «Зенит» с 30 очками. Ростовчане занимают второе место с 25 очками. На третьей строчке турнирной таблицы располагается московский «Спартак».

