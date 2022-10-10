Даниэле Де Росси может возглавить СПАЛ

Бывший футболист итальянской «Ромы» Даниэле Де Росси может стать главным тренером клуба СПАЛ, сообщает инсайдер Джунлука Ди Марцио.

Руководство СПАЛ считает, что бывший капитан «Ромы» является подходящим кандидатом для того, чтобы перезапустить проект и помочь клубу подняться выше в турнирной таблице Серии B. СПАЛ занимает 14-е место после восьми сыгранных туров.

Отмечается, что стороны близки к соглашению, и контракт может быть подписан уже сегодня, 10 октября.

Дэниэле Де Росси завершил карьеру в 2019 году в аргентинском клубе «Бока Хуниорс». До этого он провёл 17 сезонов в составе «Ромы», сыграв в 459 матчах.

В качестве тренера Де Росси принял участие в чемпионате Европы по футболу 2020 года в составе штаба Роберто Манчини, выиграв вместе со сборной Италии золото турнира.

Отменённый гол «Милана» в кубковом матче с «Интером»:

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