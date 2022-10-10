Олег Иванов: в матче со СКА не было цели доказать что-то Слуцкому

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов прокомментировал гостевую победу над хабаровским «СКА», в котором хавбек забил 2 гола.
«После неудачных результатов хотелось поскорее завоевать три очка. Тем более, на таком тяжелом выезде. Минуты за три до моего гола Дима Кабутов подошел и предложил попробовать сыграть через правый фланг. Сыграли через правый фланг и как-то на интуиции просто побежал на дальнюю штангу, получилось, что забил.
Первые мысли после гола были подбежать к ребятам, которые с нами в одной команде, которые получают меньше игрового времени. Хотелось разделить с ними радость. Не было такого ощущения, что мы хотим доказать что-то тренеру. Хотелось показать, что мы реально чего-то можем. Надеюсь, эта игра станет точкой отрыва», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
- 10 октября 2022
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