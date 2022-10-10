Ловчев: какого Соболев европейского класса? Промес главенствует в команде

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о выступлении нападающих красно-белых Александра Соболева и Квинси Промеса.

«Главенствующим здесь является Промес. Когда он только приехал, то ещё не восстановился, а сейчас он просто в хорошем состоянии. Без Мозеса всё зациклено на нём. «Спартак» играет в пас-пас, вперёд-вперёд, в ущерб защите, но всё окупается атакой и забиванием голов. Не случайно сейчас считают количество голов, что они с Соболевым чуть ли не лучшие в Европе. Но это всё относительно, потому что с кем играет сейчас «Спартак»? Не надо сравнивать.



Недавно был какой-то репортаж, где, по-моему, Черданцев сказал, что Соболев — футболист европейского класса. Ну какого европейского класса? То раздувают о «Челси» и Захаряне. Где «Челси» и где Захарян? Просто сошлось: тренер и Соболев, который начал забивать. А тот же Промес в любой команде может состояться», — цитирует Ловчева Legalbet.