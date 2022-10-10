Футбольный союз Боснии и Герцеговины перенёс обсуждение матча с Россией на 31 октября

Футбольный союз Боснии и Герцеговины перенёс заседание по вопросу проведения товарищеского матча со сборной России на 31 октября, сообщает Dnevnik.Ba.



Заседание организации должно было состояться сегодня, 10 октября. На нём предполагалось обсуждение проведения товарищеской игры между сборными Боснии и Герцеговины и России, вызвавшей многочисленные споры в Боснии и мировой общественности из-за того, что национальная команда России была исключена из всех соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА. Некоторые игроки боснийской команды заявили, что не примут участия в этом матче. Предполагается, что игра пройдёт 19 ноября в Санкт-Петербурге.



В последнем матче Россия оказалась сильнее соперников из Киргизии (2:1). Голы в составе команды Валерия Карпина на свой счёт записали Александр Соболев и Даниил Уткин.

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