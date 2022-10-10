Валерий Кечинов: для чемпионата России Соболев — топ

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о нападающем красно-белых Александре Соболеве, которого его одноклубник Наиль Умяров сравнил с норвежским форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Соболев в отличнейшей форме. Хороший футболист – это однозначно. Сравнение с Холандом? Пока мы не играем в европейских турнирах, нам не с чем сравнивать. Но для чемпионата России Саша — топ», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, вчера Соболев оформил дубль в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Московская команда одержала победу со счётом 5:2. Кроме Александра, два гола также смог забить нападающий Квинси Промес.