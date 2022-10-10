Валерий Кечинов: для чемпионата России Соболев — топ
Поделиться
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о нападающем красно-белых Александре Соболеве, которого его одноклубник Наиль Умяров сравнил с норвежским форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
«Соболев в отличнейшей форме. Хороший футболист – это однозначно. Сравнение с Холандом? Пока мы не играем в европейских турнирах, нам не с чем сравнивать. Но для чемпионата России Саша — топ», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, вчера Соболев оформил дубль в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Московская команда одержала победу со счётом 5:2. Кроме Александра, два гола также смог забить нападающий Квинси Промес.
Комментарии
- 10 октября 2022
-
18:35
-
18:34
-
18:23
-
18:16
-
18:05
-
18:01
-
17:59
-
17:50
-
17:45
-
17:25
-
17:25
-
17:25
-
17:18
-
17:00
-
16:57
-
16:50
-
16:24
-
16:15
-
16:07
-
16:01
-
15:59
-
15:52
-
15:41
-
15:38
-
15:22
-
15:20
-
14:55
-
14:52
-
14:45
-
14:34
-
14:29
-
14:20
-
14:11
-
14:00
-
13:53
Партнерский контент