Ежов ответил на вопрос, как в «Крыльях Советов» переживают из-за неудачных результатов

Защитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал о переживаниях команды из-за неудачных результатов.
«Пропадает уверенность, когда перестаёшь побеждать. Настроение в команде становится не очень. Много кто бывал в таких ситуациях… Надо выбираться и находить силы. Другого выхода у нас нет», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, накануне самарские «Крылья Советов» проиграли московскому «Спартаку» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, завершилась со счётом 5:2.
«Крылья Советов» набрали 11 очков в 12 матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (30).
- 10 октября 2022
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