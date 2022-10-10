Женские сборные России и Беларуси сыграли вничью в товарищеском матче

В Минске завершился товарищеский матч, в котором встречались женские сборные России и Беларуси. Встреча закончилась вничью — 2:2.
Команда Беларуси сумела открыть счёт, однако россиянки отыгрались и даже вышли вперёд. Тем не менее, последнее слово осталось за спортсменками из Беларуси. В составе сборной России голы забили Даниэла Басаева и Медея Жаркова. В составе белорусской команды отличились Валерия Белая и Анастасия Шлапакова. 7 октября сборные России и Беларуси провели игру в Борисове, победу одержала команда России со счетом 2:0.
Матчи с Беларусью стали для женской сборной России первыми более чем за год. Женская сборная России отстранена от международных соревнований из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Пока неизвестно, когда россиянок вновь допустят к турнирам.
- 10 октября 2022
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