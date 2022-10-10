Хаджи: во что превратился Захарян — смотреть невозможно. Вечно всем недоволен

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал выступление полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, который в минувшее трансферное окно мог перейти в лондонский «Челси».
«Во что превратился Захарян сейчас — это же смотреть невозможно. Он только апеллирует и вечно всем недоволен: и одноклубниками, и судьями. Лучше бы на себя посмотрел, как сейчас играет. В этом вся беда у «Динамо», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В текущем сезоне Захарян провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи. Также часто появляется информация, что футболист может сменить российское гражданство на армянское, что, как сообщали некоторые источники, необходимо для осуществления трансфера в «Челси».
- 10 октября 2022
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