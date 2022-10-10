Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спартак Гогниев отстранил трёх игроков «Химок» от тренировок с основной командой

Спартак Гогниев отстранил трёх игроков «Химок» от тренировок с основной командой
Комментарии

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил от тренировок трёх футболистов подмосковного клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Речь идёт о Брайне Идову, Дмитрии Тихом и Илье Камышеве.

Напомним, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» проиграли «Уралу». Встреча, прошедшая на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Это поражение стало шестым в семи матчах «Химок» под руководством Спартака Гогниева.

Подмосковные «Химки» набрали восемь очков в 12 матчах и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны, санкт-петербургский «Зенит» (30).

Новость по теме
«Химки» проиграли шесть из семи матчей при Спартаке Гогниеве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022