Спартак Гогниев отстранил трёх игроков «Химок» от тренировок с основной командой

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил от тренировок трёх футболистов подмосковного клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Речь идёт о Брайне Идову, Дмитрии Тихом и Илье Камышеве.

Напомним, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» проиграли «Уралу». Встреча, прошедшая на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Это поражение стало шестым в семи матчах «Химок» под руководством Спартака Гогниева.



Подмосковные «Химки» набрали восемь очков в 12 матчах и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны, санкт-петербургский «Зенит» (30).