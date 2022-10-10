Главный тренер «ПСЖ» Галтье рассказал о состоянии Лионеля Месси

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» прокомментировал состояние нападающего Лионеля Месси, который не сможет принять участие в матче.
«Лео [Месси] чувствовал дискомфорт в икрах во время первого матча с «Бенфикой». Мы все думали, что он сможет принять участие в ответной встрече, но промежуток между матчами слишком короткий — всего шесть дней. Ему намного лучше, но у него всё ещё есть ощущение дискомфорта, которое может быть проблематичным в матче такой важности, и он предпочел воздержаться от участия. Мы посмотрим на динамику в течение недели, и очень вероятно, что он сможет помочь нам в игре с «Марселем».
Будет ли не хватать Месси в игре с «Бенфикой»? Мы знаем важность Лео для нашей игры. Но самое главное — это его форма и его связь с Неймаром и Килианом. Нам придётся искать другие решения, другие ситуации и другие связи, чтобы создать опасность для португальской обороны», — цитирует Галтье официальный сайт парижан.
Как Месси тратит деньги на помощь людям?
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