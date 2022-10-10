Галтье — о влиянии на «ПСЖ» связки Неймара и Мбаппе: у нас должно быть разнообразие в игре

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье в преддверии матча с «Бенфикой» в четвёртом туре Лиги чемпионов рассказал про игровые связи своей команды, а также о влиянии игровой связки Неймара и Килиана Мбаппе на игру парижан.

«Сначала мы должны проанализировать первый матч и посмотреть, как «Бенфика» может поставить нас в затруднительное положение. Мы должны задаться вопросом, на тактическом уровне всё ли было сделано так, как должно быть. Если мы решим перейти на другую систему, мы должны иметь возможность создавать новые связи, мы можем поднять игроков выше на поле, необходимо провести полный анализ возможностей.

Технические связи между Неймаром и Мбаппе существуют, они хорошо работают, и статистика доказывает это. Но у нас должно быть разнообразие в игре, иначе сопернику проще нас закрыть. Нам нужно найти решения по краям: участвуй в игре Месси, он мог бы склонить нашу атаку к левому флангу, поэтому мы поработали над распределением позиций, чтобы было больше разнообразия в игре», — цитирует Галтье официальный сайт парижского клуба.

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