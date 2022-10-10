Лукас Васкес — о своей игровой позиции в «Реале»: сегодня я считаю себя правым защитником

Футболист мадридского «Реала» Лукас Васкес высказался о состоянии команды в преддверии встречи с «Шахтёром» в матче четвёртого тура Лиги чемпионов, а также предстоящей игры с «Барселоной» в конце недели.
«Я в порядке, восстановился после травмы и чувствую себя хорошо. Теперь мы сосредоточимся на завтрашней игре, и у нас будет время подготовиться к воскресному эль-классико.
На какой позиции мне комфортно играть? Сегодня я считаю себя правым защитником. Это позиция, к которой я очень хорошо адаптировался. Я получаю удовольствие от футбола на этом участке поля», — цитирует Васкеса Mundo Deportivo.
Матч «Реала» и «Шахтёра» состоится завтра, 11 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. С «Барселоной» мадридская команда встретится в воскресенье, 16 октября. Начало игры в 17:15 мск.
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Обзор матча. Ла Лига 22/23 8-й
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