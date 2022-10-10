Силкин: не думаю, что Захаряна ждут в «Челси» с распростёртыми руками

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о шансах полузащитника московской команды Арсена Захаряна на успех в европейском клубе.

«Способен ли Захарян сейчас заиграть в Европе? В «Челси» надо побороться за место в составе. Не думаю, что его там жаждут с распростёртыми руками и для него есть место. Там очень приличная команда. Английский футбол характерен тем, что там бьются, как черти — от начала и до конца.



Для него это, может быть, хороший шаг с точки зрения попробовать и проявить себя при такой жёсткой конкуренции. Если получится, то может вырасти в очень хорошего игрока», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Захарян принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал три результативные передачи.