Ежов: место «Крыльев» в первой восьмёрке. Но с такими результатами глупо об этом говорить
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Защитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился мнением о перспективах самарского клуба в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
«Хотим быть как можно выше. Место «Крыльев Советов» — в первой восьмёрке. Будем туда стремиться. Но с такими результатами глупо об этом говорить. Сейчас стоит оглядываться вниз. Будем исправлять ситуацию», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Самарские «Крылья Советов» в 12 матчах набрали 11 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (30). В следующем туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Сочи». Встреча состоится 16 октября.
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