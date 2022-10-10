Арбитр Федотов рассказал, что Карасёв судил матч 12-го тура РПЛ с травмой

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Сергея Карасёва на матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Химки» (2:1).

«На 79-й минуте Карасёв не показал жёлтую карточку игроку «Урала» за грубую игру. А так, хороший матч для арбитра. Карасёв управлял игрой и давал бороться. Не очень понравились только передвижение и выбор позиции. Карасёв ведь должен был судить во встрече прошлого тура «Крылья Советов» — «Краснодар», но получил травму в матче арбитров. Даже с учётом проблем со здоровьем, отработал он нормально», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Урал» в 12 матчах набрал 10 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (8) — на 15-м месте.