Пауло Дибала выбыл на срок от четырёх до восьми недель

Стали известны сроки восстановления аргентинского форварда «Ромы» Пауло Дибалы. Напомним, 28-летний форвард получил повреждение в матче 9-го тура чемпионата Италии с «Лечче» (2:1), в котором он отметился забитым мячом, а уже спустя две минуты был заменён.



Медицинское обследование выявило травму четырехглавой мышцы бедра, сроки восстановления при таком повреждении — от 4 до 8 недель, сообщает Sky Sport Italia.



Примечательно, что Дибала получил травму при пробитии пенальти. Сразу же после взятия ворот он схватился за бедро. Через несколько минут форварда заменил серб Неманья Матич.



В нынешнем сезоне Пауло принял участие в 11 встречах за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Все голы Пауло Дибалы в ворота «Интера»