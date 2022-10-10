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Пауло Дибала выбыл на срок от четырёх до восьми недель

Пауло Дибала выбыл на срок от четырёх до восьми недель
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Стали известны сроки восстановления аргентинского форварда «Ромы» Пауло Дибалы. Напомним, 28-летний форвард получил повреждение в матче 9-го тура чемпионата Италии с «Лечче» (2:1), в котором он отметился забитым мячом, а уже спустя две минуты был заменён.

Медицинское обследование выявило травму четырехглавой мышцы бедра, сроки восстановления при таком повреждении — от 4 до 8 недель, сообщает Sky Sport Italia.

Примечательно, что Дибала получил травму при пробитии пенальти. Сразу же после взятия ворот он схватился за бедро. Через несколько минут форварда заменил серб Неманья Матич.

В нынешнем сезоне Пауло принял участие в 11 встречах за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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