Арбитр Федотов рассказал, какого судью назначил бы на дерби ЦСКА — «Спартак»

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о том, какого арбитра следует назначить на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак».

«Москалёв хорошо отработал матч «Оренбург» — «Ахмат». На дерби ЦСКА — «Спартак» в следующем туре я бы назначил именно его. Не всё же Левникову, Карасёву и Кукуяну судить. Давайте назначим Москалёва!» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Спартак» в 12 матчах набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. ЦСКА (24) — на четвёртом месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (30). Матч чемпионата России ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября.