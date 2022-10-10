Головин — о невызове в сборную: благодарен тренеру за понимание ситуации

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался по поводу невызова в сборную России на товарищеский матч с Киргизией (2:1), который состоялся 24 сентября. Главный тренер команды Валерий Карпин объяснил отсутствие хавбека трудностями с логистикой.
«Здесь нужно учитывать ту ситуацию, которая на данный момент сложилась. Тяжёлая логистика действительно единственная причина, из-за которой меня не было в сборной на этот раз. Добираться было бы реально очень долго, с несколькими пересадками, это заняло бы много времени. Затем пришлось бы ещё восстанавливаться после всех этих перелётов. Потом необходимо было бы проделать всё то же самое для того, чтобы вернуться в клуб. Поэтому, с одной стороны, безусловно, мне хотелось приехать в сборную, увидеть всех партнёров, но с другой — благодарен Валерию Георгиевичу за понимание ситуации», — приводит слова Головина Sport24.
- 10 октября 2022
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