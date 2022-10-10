Главный тренер «Челси» высказался о возможном продлении контракта с Тьяго Силвой

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер в преддверии матча с «Миланом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов высказался о центральном защитнике Тьяго Силве и возможном продлении контракта с ним.

«Тьяго [Силва] был в порядке, когда мы играли с «Миланом» на прошлой неделе, но затем ему стало немного хуже. Поскольку до матча в АПЛ была всего пара дней, пытаться выпустить его на поле не было смысла. Но он хорошо восстановился и выглядел впечатляюще на поле и за его пределами. Как лидер он замечательный профессионал и отличный человек, поэтому с ним было приятно работать.

Я думаю, что решение о том, как долго он будет продолжать играть, должен принимать сам Тьяго. Я здесь всего три или четыре недели и уже вижу его качества. Уровень, на котором он может играть, степень производительности, которых он может достичь, уважение, которое он вызывает на протяжении всех игр, просто невероятны. Поэтому всё, что я могу сделать, это попытаться помочь ему насладиться футболом, стать частью команды-победителя — а затем ему и клубу будет над чем подумать», — цитирует Поттера официальный сайт «Челси».

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