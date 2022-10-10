Головин рассказал об общении с Черчесовым после матча их команд в ЛЕ
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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, о чём общался с главным тренером «Ференцвароша» Станиславом Черчесовым после матча Лиги Европы. Игра состоялась 15 сентября в Монако и завершилась победой венгерского клуба – 1:0.
«Да, общались немного и до матча, и после. Узнали друг у друга, как дела, потом обменялись мнениями об игре», — приводит слова Головина Sport24.
В текущем сезоне Головин провёл в составе «Монако» 12 матчей, один раз поразив ворота соперника. Команда россиянина занимает пятое место в турнирной таблице французского первенства. После 10 матчей у монегасков 20 очков. В Лиге Европы «Монако» и «Ференцварош» набрали по шесть очков, команды лидируют в своей группе, где также выступают «Трабзонспор» и «Црвена Звезда».
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