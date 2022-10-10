Хаджи: Холанд — феномен. Как вообще можно сравнивать Соболева с ним?

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о сравнении нападающего московской команды Александра Соболева с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Сравнение Соболева с Холандом неуместно. Давайте тогда сравним российский чемпионат с английским? Холанд — это феномен, играющий в одной из лучших команд мира. Если поставить Соболева в «Манчестер Сити» и посмотреть, как он там будет играть, — это уже другой вопрос. «Спартак» и «Сити» — две разные команды. Не хочу сказать, что «Спартак» плохой, но уровень совсем разный.



У нас в России всегда хочется кого-то возвеличить и приукрасить: «Холанд — это какой-то там норвежец. Он что, лучше нашего Соболева? Саша мощнее и сильнее. Семь голов в последних шести матчах забил!». Но Холланд по три мяча в одной игре забивает. Как вообще можно сравнивать Соболева и Холанда?

Но стоит отметить, что Соболев хорош: как в игре внизу, так и наверху. Самое главное, он стал более сдержанным. Не отвлекается на всякие глупости, которые мешают играть в футбол. Если бы ещё больше это делал, то вообще был бы великолепен», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.