Мостовой: история с «Челси» повлияла на игру Захаряна. Раньше была улыбка и горели глаза

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«История с «Челси» повлияла на качество игры Захаряна. Зачастую всё это происходит с молодыми ребятами, когда сваливается слава и последующие моменты. Надо отстать от молодых и дать им спокойно прогрессировать. С Захаряном всё это произошло, а это влияет — тем более в наших реалиях. У нас многие хотят уехать на Запад, потому что только там можешь прогрессировать.



Я бы не сказал, что он играет сильно хуже. У него есть моменты, когда у него нормально получается. Да, они происходят реже, чем в прошлом сезоне: там глаза горели, улыбка на лице была, а сейчас пропало. Статистика тоже подводит. Его преимущество в том, что ему 19 лет и впереди очень много. Главное, чтобы этот момент прошёл», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.