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«Уровень РПЛ наравне с топ-5 лигами мира». Эли Даса — о силе российского чемпионата

«Уровень РПЛ наравне с топ-5 лигами мира». Эли Даса — о силе российского чемпионата
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Защитник московского «Динамо» Эли Даса прокомментировал особенности Российской Премьер-Лиги, а также выразил мнение, что чемпионат по силе находится наравне с пятёркой лучших лиг мира.

«В РПЛ очень сильная конкуренция, здесь нет проходных матчей, требуется много физики. Нет различий между матчами с командами, которые идут наверху турнирной таблицы и внизу — все встречи одинаково сложные.

В России очень много качественных молодых футболистов. Думаю, из российской лиги можно перейти в топ-клуб Европы. Уровень РПЛ наравне с пятью ведущими лигами мира», — сказал Даса в интервью «РБ Спорт».

На данный момент «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 17 очков. В следующем туре команда встретится с «Оренбургом».

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