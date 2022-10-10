Дмитрий Сенников объяснил, тренер с какими качествами должен возглавить «Локомотив»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о том, какой тренер должен прийти на смену Йозефу Циннбауэру, в минувшую субботу уволенному из «Локомотива», а также назвал кандидатуру специалиста, который справится с трудным положением «железнодорожников».

«В нынешней ситуации клубу нужно оперативно решать вопрос — как покинуть зону вылета. «Локомотив» должен возглавить тренер, который может повлиять на игроков. Специалист, в том числе знающий специфику РПЛ. Юрий Палыч Сёмин со своим тренерским штабом точно является одним из кандидатов», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, кроме Йозефа Циннбауэра, своей должности также лишился спортивный директор московского клуба Томас Цорн. «Локомотив» занимает 14-е место Российской Премьер-Лиги, команда сумела набрать только девять очков по итогам 12-ти встреч.