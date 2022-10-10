Дмитрий Сенников объяснил, тренер с какими качествами должен возглавить «Локомотив»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о том, какой тренер должен прийти на смену Йозефу Циннбауэру, в минувшую субботу уволенному из «Локомотива», а также назвал кандидатуру специалиста, который справится с трудным положением «железнодорожников».
«В нынешней ситуации клубу нужно оперативно решать вопрос — как покинуть зону вылета. «Локомотив» должен возглавить тренер, который может повлиять на игроков. Специалист, в том числе знающий специфику РПЛ. Юрий Палыч Сёмин со своим тренерским штабом точно является одним из кандидатов», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, кроме Йозефа Циннбауэра, своей должности также лишился спортивный директор московского клуба Томас Цорн. «Локомотив» занимает 14-е место Российской Премьер-Лиги, команда сумела набрать только девять очков по итогам 12-ти встреч.
- 10 октября 2022
-
23:05
-
23:00
-
22:50
-
22:47
-
22:37
-
22:35
-
22:30
-
22:24
-
22:11
-
22:08
-
22:05
-
22:05
-
22:04
-
21:56
-
21:46
-
21:37
-
21:35
-
21:23
-
21:10
-
21:09
-
21:05
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:47
-
20:45
-
20:30
-
20:23
-
20:15
-
20:06
-
19:55
-
19:55
-
19:49
-
19:45
-
19:44