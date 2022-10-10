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«Барселона» сосредоточится на подписании свободных агентов

«Барселона» сосредоточится на подписании свободных агентов
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Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что каталонский клуб направит трансферную политику на то, чтобы стараться подписать больше свободных агентов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере». Минувшим летом в стане сине-гранатовых уже появился ряд игроков, чьи контракты истекли.

«Мы должны уделять больше внимания рынку свободных агентов. В этом году мы заключили соглашения с Кессье, Кристенсеном, Маркосом Алонсо и Бельерином, подобные сделки ещё впереди», — заявил Алемани.

«Барселона» лидирует в испанском чемпионате, набрав 22 очка и опережая мадридский «Реал» по дополнительным показателям. Лидеры проведут очный матч в ближайшем туре Примеры – игра состоится в Мадриде 16 октября.

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