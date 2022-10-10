«Барселона» сосредоточится на подписании свободных агентов

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что каталонский клуб направит трансферную политику на то, чтобы стараться подписать больше свободных агентов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере». Минувшим летом в стане сине-гранатовых уже появился ряд игроков, чьи контракты истекли.



«Мы должны уделять больше внимания рынку свободных агентов. В этом году мы заключили соглашения с Кессье, Кристенсеном, Маркосом Алонсо и Бельерином, подобные сделки ещё впереди», — заявил Алемани.



«Барселона» лидирует в испанском чемпионате, набрав 22 очка и опережая мадридский «Реал» по дополнительным показателям. Лидеры проведут очный матч в ближайшем туре Примеры – игра состоится в Мадриде 16 октября.

«Барселона» — «Сельта». Педри открывает счёт в матче:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.