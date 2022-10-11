«Вы не едите это». Холанд рассказал о своей диете и образе жизни

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о своей особенной диете, сутью которой является употребление около 6000 калорий в сутки, а также образе жизни, которого придерживается каждый день.

«Вы [другие люди] не едите это, но я забочусь о своём теле. Я думаю, что самое главное — есть качественную еду, которая должна быть как можно более местной. Люди говорят, что мясо вредно, но почему? Как насчёт мяса, которое вы едите в «Макдональдсе»? Или же местная корова, которая ест траву прямо вон там? Лично я употребляю сердце и печень.

Первое, что я делаю утром после пробуждения — даю солнечному свету попасть в глаза, это хорошо для циркадного ритма. Я также начал немного фильтровать воду. Думаю, что это может иметь большую пользу для моего тела», — эти слова Холанда из его биографического фильма «Холанд: важное решение» приводит talkSPORT.

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