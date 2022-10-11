Фанат показал Роналду оскорбительный жест во время празднования 700-го гола

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в игре АПЛ с «Эвертоном» сумел забить гол, который стал для него 700-м на клубном уровне. Игра завершилась победой «красных дьяволов» со счётом 2:1. Во время празднования португальца один из болельщиков «ирисок» продемонстрировал Криштиану оскорбительный жест, сообщает Daily Star.



Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел на замену после того, как Антони Марсьяль получил травму. Гол португальца стал победным в матче.



Камера зафиксировала одного из болельщиков «Эвертона», который во время празднования португальца продемонстрировал тому средний палец.

«Роналду, поздравляю с 700-м голом! Рад разделить этот момент с тобой», — позже написал фанат в «твиттере».

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