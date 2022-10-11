Гвардиола – о Холанде: статистика всё объяснит за меня

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов заявил, что считает Эрлинга Холанда одним из лучших нападающих, с которыми он работал.
«Он один из лучших. Я работал с большим количеством очень и очень талантливых форвардов, Эрлинг — один из них. Он быстро все понимает, он хороший парень. Эрлинг может дать команде результат, но нам нужно работать всей командой, это даёт плоды. Я много говорю о нем, но иногда не следует этого делать, потому что статистика всё объясняет за меня», — приводит слова Гвардиолы ESPN.
В прошлой встрече с «Копенгагеном» (5:0) норвежец отметился дублем. В АПЛ Холанд забил 15 из 33 мячей своей команды, на его счету три хет-трика. Холанд лидирует в гонке бомбардиров текущего розыгрыша Лиги чемпионов, на его счету 5 мячей.
Болельщики перепрыгивают через забор, чтобы попасть на финал Лиги чемпионов
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