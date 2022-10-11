Роналду показал, как его поздравили в раздевалке «МЮ» в честь 700 забитых голов в карьере

37-летний звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал снимок из раздевалки, где одноклубники поздравили форварда с достижением отметки в 700 забитых мячей за карьеру, покорение которой пришлось на матч 10-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:1).

На опубликованном фото Криштиану держит в руках футболку с номером «700» в окружении партнёров по команде, а сзади них красуются воздушные шары в виде аналогичной цифры.

«Спасибо, ребята. Мы вместе», — гласит подпись Роналду к опубликованному снимку.

Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 10 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 20 млн.