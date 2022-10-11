Наставник «Бенфики» высказался о том, что Месси не сможет помочь «ПСЖ» в матче ЛЧ

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт высказался о предстоящем матче с «ПСЖ» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Обыграть их очень сложно. Нужно иметь высокий уровень игры, очень хорошие связи между игроками и постоянно работать вместе. В плане тактики и менталитета мы должны быть на высшем уровне. Также важно верить в себя. Это новая игра с новой историей, мы должны быть готовы, возможно, к другой игре. Однако это, безусловно, будет матч против очень сильного соперника. Иметь лишнюю энергию для игры из-за того, что какой-то игрок травмирован, — неправильный подход. Для меня Лионель Месси по-прежнему остаётся лучшим игроком в мире. Конечно, подход «ПСЖ» может быть другим, если он не играет, но это команда мирового уровня, и у них есть другие фантастические игроки. Мы должны сосредоточиться на себе», — приводит слова Шмидта официальный сайт УЕФА.

Матч между «ПСЖ» и «Бенфикой» состоится 11 октября.