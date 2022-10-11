Месси, Роналдиньо и Буффон примут участие в товарищеском матче, посвящённом Марадоне

35-летний аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси примет участие в «матче мира» в честь соотечественника — Диего Марадоны. Об этом сообщает L’Equipe.
Прежде чем отправиться в Катар с Аргентиной, чтобы попытаться выиграть первый чемпионат мира в своей карьере, Лионель Месси примет участие в игре в честь Диего Марадоны, другой легенды аргентинского футбола, который скончался 25 ноября 2020 года. Встреча состоится на Олимпийском стадионе в Риме 14 ноября, то есть за шесть дней до старта Чемпионата мира (20 ноября-18 декабря).
Вместе Месси в игре примет участие его бывший товарищ по «Барселоне» Роналдиньо, вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон и тренер «Ромы» Жозе Моуринью.
Напомним, в нынешнем сезоне Месси принял участие в 13 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами.
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