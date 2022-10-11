Юран: Промес в «Спартаке» 90-х подошёл бы для ротации. Не больше!

Бывший игрок московского «Спартака» Сергей Юран, известный по работе в качестве экс-наставника «Химок», ответил на вопрос о том, какое место в легендарной команде красно-белых 1990-х годов смог бы занять 30-летний нидерландский форвард Квинси Промес.
«Думаю, что для ротации он бы подошёл. Не больше! Куда Аленичева убрать? Титова, Тихонова? Сейчас же Квинси — основополагающий игрок на поле для «Спартака». Сколько он отрабатывает без мяча, старается. Вот он, когда пришёл в «Спартак», я скептически смотрел. Думал, что он приехал доиграть. Но надо отдать должное, тренер нашёл подход. По игроку видно, играет с желанием, живёт результатом, приносит пользу. Это здорово!» — приводит слова Юрана «Матч ТВ».
В текущем сезоне Промес принял участие в 16 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и шестью результативными передачами.
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