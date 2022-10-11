Источник: Галактионов является одним из кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»

38-летний российский специалист Михаил Галактионов, возглавляющий «Пари Нижний Новгород», является одним из кандидатов на вакантный пост главного тренера московского «Локомотива». Об этом сообщает Metaratings.
Как отмечает источник, Галактионов есть в шорт-листе клуба, но говорить о том, что выбор будет сделан именно в его пользу, пока рано.
Напомним, Галактионов по-прежнему остаётся и главным тренером молодёжной сборной России, которую он возглавляет с 2019 года. Национальная команда под его руководством квалифицировалась на чемпионат Европы 2021, но не смогла преодолеть барьер группового этапа.
«Нижний Новгород» же в нынешнем сезоне занимает 10-е место после 12 туров, набрав 13 очков. В следующем туре подопечные Галактионова примут санкт-петербургский «Зенит». Встреча состоится в воскресенье, 16 октября. Начало – 16:30 мск.
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