Защитник «Динамо» Даса: когда выигрываешь, ты — король, а когда проигрываешь — дерьмо

29-летний израильский защитник московского «Динамо» Эли Даса высказался о текущей форме бело-голубых. Подопечные Славиши Йокановича не могут одержать победу на протяжении четырёх встреч кряду во всех турнирах.

«Фанаты имеют полное право негодовать. Никто не рад тому, как сейчас складываются дела — ни болельщики, ни журналисты. Вы можете говорить об отставке тренера, но таков футбольный мир. Когда выигрываешь, ты — король, а когда проигрываешь — дерьмо. Мы — профессиональны своего дела и будем выкладываться на максимум, чтобы изменить ситуацию. Я верю в Йокановича», — цитирует Даса «РБ Спорт».

Напомним, Даса пополнил «Динамо» этим летом на правах свободного агента. Его прошлым клубом был нидерландский «Витесс». С бело-голубыми он заключил контракт до 30 июня 2024 года.