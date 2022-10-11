Юран ответил на вопрос о возможном четвёртом возвращении в «Химки»

53-летний российский специалист Сергей Юран высказался о своём возможном четвёртом появлении в «Химках» в качестве главного тренера.

«Ну, бог любит троицу ж? А там есть ещё какое‑то выражение? (улыбается. – Прим. «Чемпионата») «Покер лучше хет‑трика»? Ну, если есть такое выражение, то ничего исключать нельзя в этой жизни (смеётся. – Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Напомним, Юран впервые возглавлял «Химки» в период с 2008 по 2009 год. Следующее его появление в подмосковном клубе датировано 2020 годом, тогда он проработал около полугода. В феврале 2022 года Сергей возглавил «Химки» в третий раз – уже в августе он был отправлен в отставку.

После 12 туров чемпионата России сезона-2022/2023 «Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице, набрав восемь очков. Безвыигрышная серия команды насчитывает уже девять матчей во всех турнирах.