Дюрица: возможное возвращение Сёмина однозначно пойдёт на пользу «Локомотиву»

Бывший словацкий защитник «Локомотива» Ян Дюрица высказался об увольнении главного тренера железнодорожников Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна, а также выразил мнение о возможном возвращении Юрия Сёмина на пост наставника московского клуба.

«Увольнение Циннбауэра и Цорна? Считаю, это пойдёт на пользу команде. «Локомотив» не должен находиться на таком низком месте. Надо было обязательно что-то менять в команде. Хорошо, что приняли такое решение.

Возвращение Сёмина? Его история в клубе про него всё говорит. Он самый успешный тренер команды. Если его вернут, то это поможет однозначно. Сейчас непростая ситуация и будет проблемно приглашать иностранных тренеров и игроков. В «Локо» очень много молодых игроков, которые не имеют большего опыта, но команда всегда должна играть опытными футболистами, нужно решать эту проблему.

Тренер отвечает за результат команды. Если бы боролись за чемпионство или хотя бы были в первой половине таблицы, то все говорили бы по-другому. Что-то неправильное делал тренерский штаб, а спортивный директор, скорее всего, не справлялся со своей работой», — приводит слова Дюрицы Metaratings.

Напомним, 8 октября «Локомотив» проиграл «Сочи» со счётом 0:4 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Это стало для московской команды пятым поражением подряд в чемпионате. Именно после этого матча произошли кадровые изменения.