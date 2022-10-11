Источник: «Спартак» до конца недели может подписать новый контракт с Селиховым

Московский контракт с ближайшее время может продлить контракт с голкипером Александром Селиховым, сообщает РБ Спорт.

По сведениям источника, новое соглашение между сторонами будет подписано до конца текущей недели, в то время как старый договор рассчитан до окончания нынешнего сезона.

Напомним, Александр Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года, перейдя в московский клуб из пермского «Амкара». В нынешнем сезоне 28-летний голкипер принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в трёх из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.



Московский «Спартак» набрал 25 очков в 12 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея равное количество очков с находящимся на второй строчке «Ростовом».