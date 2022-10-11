Солдатенков рассказал, как воспитанники Ларина покрыли его долг

Российский защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков рассказал, как воспитанники бывшего президента академии «Чертаново» Николая Ларина, собрали 20 миллионов рублей, чтобы погасить его долг.
«Мы собрали сумму в районе 20 миллионов, что оставалось ему погасить. Просто создали чат в мессенджере. Добавили туда ребят «Чертаново», которые играли вместе в академии, а сейчас играют вместе в РПЛ. И совместными усилиями решили помочь ему погасить этот долг. Нас было в районе 15–20 человек», – приводит слова Солдатенкова «Матч ТВ».
Также воспитанники академии «Чертаново», ныне выступающие в клубах Российской Премьер-Лиги, обратились в департамент спорта города Москвы с просьбой обжаловать приговор Ларина.
Под письмом подписались Данил Пруцев, Наиль Умяров, Антон Зиньковский (все — «Спартак»), Максим Глушенков, Максим Витюгов, Александр Коваленко, Сергей Пиняев, Роман Ежов, Александр Солдатенков, Артём Соколов, Иван Ломаев и Дмитрий Цыпченко (все — «Крылья Советов»).
- 11 октября 2022
-
06:35
-
06:15
-
05:58
-
05:54
-
05:48
-
05:34
-
05:16
-
05:06
-
04:52
-
04:47
-
04:41
-
04:24
-
04:13
-
03:56
-
03:53
-
03:37
-
03:20
-
03:18
-
03:03
-
03:03
-
02:43
-
02:28
-
02:21
-
01:54
-
01:36
-
01:25
-
01:16
-
00:58
-
00:56
-
00:34
-
00:32
-
00:28
-
00:13
-
00:05
- 10 октября 2022
-
23:54