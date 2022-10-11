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Солдатенков рассказал, как воспитанники Ларина покрыли его долг

Солдатенков рассказал, как воспитанники Ларина покрыли его долг
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Российский защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков рассказал, как воспитанники бывшего президента академии «Чертаново» Николая Ларина, собрали 20 миллионов рублей, чтобы погасить его долг.

«Мы собрали сумму в районе 20 миллионов, что оставалось ему погасить. Просто создали чат в мессенджере. Добавили туда ребят «Чертаново», которые играли вместе в академии, а сейчас играют вместе в РПЛ. И совместными усилиями решили помочь ему погасить этот долг. Нас было в районе 15–20 человек», – приводит слова Солдатенкова «Матч ТВ».

Также воспитанники академии «Чертаново», ныне выступающие в клубах Российской Премьер-Лиги, обратились в департамент спорта города Москвы с просьбой обжаловать приговор Ларина.

Под письмом подписались Данил Пруцев, Наиль Умяров, Антон Зиньковский (все — «Спартак»), Максим Глушенков, Максим Витюгов, Александр Коваленко, Сергей Пиняев, Роман Ежов, Александр Солдатенков, Артём Соколов, Иван Ломаев и Дмитрий Цыпченко (все — «Крылья Советов»).

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