Бензема сможет принять участие в матче с «Шахтёром»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема сможет принять участие в сегодняшнем матче четвёртого тура Лиги чемпионов с «Шахтёром», сообщает Marca.

По информации источника, последний матч мадридского клуба с «Хетафе» французский нападающий пропускал из-за мышечной усталости, однако он полностью восстановился и выйдет в стартовом составе «Реала» в ближайшей игре.

На счету Бензема три гола и одна результативная передача в пяти матчах Ла Лиги текущего сезона. В двух сыгранных им матчах Лиги чемпионов форвард результативными действиями отметиться не сумел.

Последний раз нападающий выходил на поле в составе «Реала» как раз в матче против «Шахтёра», встреча проходила в рамках третьего тура Лиги чемпионов 5 октября и завершилась победой испанского клуба со счётом 2:1.

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