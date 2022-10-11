Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бензема сможет принять участие в матче с «Шахтёром»

Бензема сможет принять участие в матче с «Шахтёром»
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема сможет принять участие в сегодняшнем матче четвёртого тура Лиги чемпионов с «Шахтёром», сообщает Marca.

По информации источника, последний матч мадридского клуба с «Хетафе» французский нападающий пропускал из-за мышечной усталости, однако он полностью восстановился и выйдет в стартовом составе «Реала» в ближайшей игре.

На счету Бензема три гола и одна результативная передача в пяти матчах Ла Лиги текущего сезона. В двух сыгранных им матчах Лиги чемпионов форвард результативными действиями отметиться не сумел.

Последний раз нападающий выходил на поле в составе «Реала» как раз в матче против «Шахтёра», встреча проходила в рамках третьего тура Лиги чемпионов 5 октября и завершилась победой испанского клуба со счётом 2:1.

Сон, Месси, Холанд — вау! Винисиус? Ну, такое

«Реал» споткнулся в матче с середняком. Бензема потерял важнейший навык для нападающего «Реал» споткнулся в матче с середняком. Бензема потерял важнейший навык для нападающего
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022